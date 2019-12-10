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حوادث

"المرور" ترصد 13 سيارة متروكة في الشوارع

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

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