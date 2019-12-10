ماس كهربائي يلتهم شقة سكنية في الجمالية

تسلمت نيابة الجمالية برئاسة المستشار محمد الفيشاوي، اليوم الثلاثاء، تقرير الأدلة الجنائية حول معاينة حريق شقة سكنية، حيث تبين أن وراء ذلك ماس كهربائي.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الجمالية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.