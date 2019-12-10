"حادثة" توقف حركة المرور على طريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب مواطن بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الإسماعيلية الصحراوي يفيد بوقوع حادث مروري.



على الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونقل المصاب إلى المستشفى العام لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.