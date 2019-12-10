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السيسي يستقبل رئيس جنوب أفريقيا بقصر الاتحادية
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
هبه محمد
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا بقصر الاتحادية.
صرحت بذلك رئاسة الجمهورية
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