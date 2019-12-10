اليوم.. المركزي يربط ودائع بقيمة 50 مليار جنيه

يربط البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بعائد ثابت 12.75%.



يأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، لتقليل معدلات السيولة والسيطرة على معدلات التضخم.



وقد كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن أن المركزي أجرى خلال شهر مايو، 4 عمليات ربط ودائع بعائد ثابت وأربع عمليات أطول أجلا بعائد مرتبط بالكوريدور تراوح بين 16.25% و16.26%.



ويقر المركزي، أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.

