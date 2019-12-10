المعمل الجنائي يعاين حريق جراج سيارات في المعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق شب في جراج بالمعادي؛ للكشف عن سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بجراج في المعادي، فتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات وتم إخماد الحريق.



وتبين أن الحريق التهم أتوبيس وما يقرب من 5 سيارات، وجارِ الكشف عن سبب الحريق.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.