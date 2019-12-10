ضبط موظف بحوزته ترسانة أسلحة في أوسيم

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظف يتاجر في الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص في منطقة أوسيم.



أكدت تحريات المقدم مجدي موسى، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، الرائد وليد كمال، معاون مباحث المركز، تورط موظف سابق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات وأسلحة"، بالاتجار بالأسلحة غير المرخصة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد وليد كمال من الإيقاع به والقبض عليه، وضبط بحوزته "3 طبنجات، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وأجزاء تستخدم في تركيب السلاح، وعلبة طبنجة، وفرش تنظيف سلاح، وأسلحة بيضاء، بدون ترخيص".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.