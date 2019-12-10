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مصر

"العصار" ووزير الصناعة البيلاروسي يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:09 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير الصناعة البيلاروسي Pavel Utupin وعدد من رؤساء الشركات البيلاروسية بحضور سيرجى تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا فى مصر،وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وشهد الوزيران توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات وزارة الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين (مصنع 200 الحربي) وشركة امكادور بشأن تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات ونقل تكنولوجيا التصنيع فى هذا المجال إلى المصنع الحربي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين (مصنع 999) وشركة ببروسكا أجروماش البيلاروسية والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في مجال إنتاج وتوزيع المعدات الزراعية وتوقيع مذكرة تفاهم بين ( مصنع 999) وشركة "سيل إنيرجو" في مجال إقامة الصوامع.

كما تم مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات البيلاروسية التي تتعاون مع المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجالات متعددة حيث يتعاون (مصنع 999 الحربي) مع شركة "ماز" في مجال إنتاج الشاحنات.

ويتعاون (مصنع 909 الحربي) مع كلًا من شركة "منسك للمحركات" في مجال تصنيع محركات الديزل وشركة "منسك للجرارات" في مجال تصنيع الجرارات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن هذا التعاون المشترك يمكننا من الانفتاح على أسواق أفريقية وعربية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التكتلات الاقتصادية.

ومن جانبه أعرب وزير الصناعة ببيلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية مما يشجع الشركات الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات من أجل تعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد Pavel Utupin اهتمامه بالتعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب لإقامة شراكة طويلة المدى، وضرورة تكثيف الزيارات واللقاءات خلال الفترة المقبلة لتفعيل هذا التعاون والتوسع في مجالات جديدة بهدف زيادة وتعميق تكنولوجيا التصنيع البيلاروسية بمصر والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي وخفض أسعار المنتجات.

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