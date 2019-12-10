انقلاب نقل محملة بالدقيق على طريق الدائرى

تسبب حادث انقلاب سيارة مُحملة بدقيق أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم اتجاه المريوطية، صباح اليوم الثلاثاء، في توقف حركة المرور.



تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق على طريق الدائرى للمتجه من البحر الأعظم إلى المريوطية.



على الفور، انتقل رجال المرور والخدمات المعنية إلى مكان البلاغ لرفع الإشغالات وتسيير الطريق وإعادتة لطبيعته مرة أخرى.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.