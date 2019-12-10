بعد قليل.. انطلاق القمة السنوية السادسة للسيارات

ينطلق مؤتمر القمة السنوية السادسة لقطاع السيارات المصري للسيارات 2019، تحت عنوان "تعميق الصناعة ورؤية الحكومة 2030"، بحضور رئيس الوزراء، وزارات الصناعة والتجارة، المالية، الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء.



ويتناول المؤتمر خطة تهيئة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ومنظومة الإحلال والتجديد للنقل الجماعي والمواصفات القياسية وقضايا حماية المستهلك وقانون المرور الجديد وتطوير التعليم الفني لخلق منظومة جديدة لتنمية سوق السيارات في مصر.



يناقش المؤتمر سبل تعميق التصنيع المحلي ومطالب القطاع الخاص من الحكومة والهيئات المختلفة لتنفيذ نموذج للشراكة والتعاون في إحداث نقلة نوعية داخل السوق.



تعد القمة السنوية لصناعة السيارات في مصر الملتقى الأكبر للرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية وممثلي الشركات العالمية ويرصد سنويًا تطورات سوق السيارات والتوجهات المستقبلية لتقديم فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع.