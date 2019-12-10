"ولاية سيناء" و"عنف الوراق".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح الثلاثاء،عدد من محاكمات الرأي العام ومن أبرزها محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف الوراق»، ومحاكمة 555 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء».





- محاكمة المتهمين في «أحداث عنف الوراق»



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في «أحداث عنف الوراق».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى، ومحمد الجمل وجمال أحمد.

ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.





- محاكمة 555 متهما في «ولاية سيناء»



تنظر محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمأمورية طرة محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، وارتكاب 63 جريمة في شمال سيناء، في القضية التي تحمل الرقم 137 عسكرية والمعروفة إعلاميًا باعتناق أفكار داعش.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت التحقيقات عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى رصد الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و«الدعم اللوجيستي» لتوفير المعدات والاحتياجات، و«الانتحاريين» والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و«التنفيذ» التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.

يذكر أن محكمة النقض قضت في 10 يناير الماضي بتأييد إدراج المتهمين في القضية على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.