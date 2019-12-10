«عش الحرامية».. شرطة الغردقة تضبط زوجين «سرقوا بعض»

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس مباحث القسم، القبض على زوجة وزوجها "العرفي" بتهمة سرقة كلا منهما الآخر.



بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة، بلاغًا من "إيمان. م. ج" باكتشافها سرقة هاتف محمول ماركة أيفون ودبلة ذهب ومبلغ مالي 2000 جنيه من داخل مسكنها عن طريق المغافلة واتهمت "أحمد م ب".



وتمكنت قوة من ضباط مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته أمام العقيد محمد كساب رئيس مباحث القسم، اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.



وفي نفس الوقت اتهم المبلغة بسرقة عقد زواج عرفي فيما بينهما وساعة يد وباور بانك ومبلغ مالي 2000 جنيه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأرشدت عن المسروقات.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 165652019 جنح قسم أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.