بوتين يستنكر قرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روسيين

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استنكاره لقرار السلطات الألمانية بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس باعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين 23 أغسطس الماضي، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.



وقال بوتين في تصريح للصحفيين: إنه يجد ترحيل دبلوماسيين لا صلة لهما بذلك، إجراء غير صحيح.



وحول رد فعل روسيا، قال بوتين "إنه جري العرف على المعاملة بالمثل، طرد دبلوماسيين ممن يمثلون البلد الذي طرد دبلوماسيي بلدكم".



وأعلنت النيابة العامة الألمانية في 24 أغسطس اعتقال متهم يحمل الجنسية الروسية بقتل المواطن الجورجي، دون أن تقدم أي دليل على إثبات التهمة.