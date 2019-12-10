باكستان تطالب الهند بوقف الانتهاكات في كشمير

طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء، الهند بوقف الانتهاكات الجسيمة والفظائع التي يتعرض لها مواطنو كشمير والتي تعد انتهاكا لجميع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.



وأدان خان - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - حصار نيودلهي لكشمير والمستمر منذ أكثر من 4 أشهر، وأعرب عن دعمه للكشميريين الذين يناضلون من أجل حقهم في تقرير المصير.



وناشد خان، ممثلي القانون الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والضمير العالمي التحرك ضد الضم غير القانوني لكشمير من قبل الحكومة الهندية، وذلك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".