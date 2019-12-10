ترودو وترامب يناقشان التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:30 ص
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بحث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، في اتصال هاتفي أجراه الليلة الماضية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقدم المحرز نحو التصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة.
وأعرب ترودو وترامب - حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي - عن تطلعهما إلى العمل معا عن كثب والبقاء على اتصال خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات.
كما قدم رئيس الوزراء تعازيه للرئيس الأمريكي في ضحايا الهجوم الذي تعرضت له القاعدة البحرية -الجوية بينساكولا الأسبوع الماضي.
يذكر أن آخر لقاء بين ترودو وترامب كان خلال قمة زعماء حلف الناتو الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن.
وأعرب ترودو وترامب - حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي - عن تطلعهما إلى العمل معا عن كثب والبقاء على اتصال خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات.
كما قدم رئيس الوزراء تعازيه للرئيس الأمريكي في ضحايا الهجوم الذي تعرضت له القاعدة البحرية -الجوية بينساكولا الأسبوع الماضي.
يذكر أن آخر لقاء بين ترودو وترامب كان خلال قمة زعماء حلف الناتو الأخيرة في العاصمة البريطانية لندن.