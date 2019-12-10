عقب قمة أوكرانيا.. ميركل: تجاوزنا فترة الجمود

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن "بالغ رضاها" عن نتائج قمة أوكرانيا التي انعقدت أمس الاثنين في باريس.



وقالت ميركل في ساعة متأخرة من مساء أمس عقب لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: "لقد تجاوزنا اليوم فترة الجمود".



وذكرت ميركل أنه تم الاتفاق على "أمور واقعية"، وأضافت: "سنواصل بالطبع هذا الطريق".



واتفق المشاركون في القمة الرباعية على وقف إطلاق النار بحلول نهاية هذا العام، وتبادل شامل للأسرى بحلول بداية العام المقبل، وسحب المزيد من القوات من خط المواجهة.



تجدر الإشارة إلى أن القوات الحكومة الأوكرانية تقاتل ضد انفصاليين مواليين لروسيا في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا منذ أعوام.