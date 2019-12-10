برلماني يطالب بإقالة وزيرة الصحة: تصريحاتها كلام في الهواء

طالب النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، بإقالة وزيرة الصحة، بسبب ما وصفه بـ"تقاعسها عن تنفيذ وعودها بالموافقة على تحويل مستشفى البدرشين المركزي إلى مستشفى عام، رغم الحصول على الموافقة مرتين".



وقال أبوغريب، إنه حصل على موافقة لتحويل مستشفى البدرشين من مركزي إلى عام مرتين، الأولى في عهد الوزير السابق أحمد عماد في شهر مارس 2017، والموافقة الثانية في عهد الوزيرة الحالية العام الماضي، مضيفا: "رغم مرور عام كامل، إلا أن وزيرة الصحة حتى اليوم لم تنفذ موافقتها بتحويل المستشفى، ولم نر منها إلا تصريحات في الهواء فقط"، حسب تعبيره.



وتابع أبو غريب، أن مستشفى البدرشين أصبحت لا تصلح لعلاج المواطنين مطلقا، بسبب تجاهل وزيرة الصحة تحويلها إلى مستشفى عام لتتوفر بها الإمكانيات التي تعالج المرضى، مشيرا إلى أنه لن يصمت عن ذلك.