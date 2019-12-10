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مصر

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 24 درجة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:52 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، ليسود طقس دافىء على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، ومع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 15 24
شبين الكوم 15 24
طنطا 14 23
دمنهور 16 23
الإسكندرية 15 24
بلطيم 16 23
مطروح 14 24
السلوم 14 23
سيوة 09 25
بورسعيد 15 24
دمياط 14 24
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 12 25
السويس 14 25
العريش 13 24
رفح 12 24
رأس سدر 15 25
نخل 07 22
نويبع 16 26
طابا 11 23
كاترين 05 18
الطور 15 25
شرم الشيخ 17 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 26
الفيوم 14 24
بنى سويف 13 24
المنيا 10 24
أسيوط 10 25
سوهاج 13 26
قنا 13 26
الأقصر 12 25
أسوان 13 26
أبوسمبل 13 25
الوادى الجديد 10 26
شلاتين 17 27
أبورماد 17 26
حلايب 19 25
رأس حدربة 19 25

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