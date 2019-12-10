"البيئة" تنظم دورة تدريبية للحد من التلوث بالتعاون مع "التنموية للحقوق الاقتصادية"

تنظم المؤسسة التنموية للحقوق الاقتصادية والقانونية، برئاسة ماجد مراد وهبة، رئيس المؤسسة، دور تدريبية للحد من التلوث، بالتعاون مع وزارة البيئة.



وكشف ماجد مراد وهبة، رئيس المؤسسة التنموية للحقوق الاقتصادية والقانونية، تفاصيل الدورة التدريبية، مؤكدًا أنها لجميع الفئات وتكون بالمجان لكل من يريد الاستفادة منها.



وأوضح أن الدورة تقام بالتعاون مع وزارة البيئة، وتكون في معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، ويمكن التسجيل فيها من خلال التسجيل فقط بالاسم والرقم القومي، مشيرًا إلى أنها معتمدة من المعهد وبشهادة موثقة من وزارة البيئة.



