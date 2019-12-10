كيف تعمل اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى؟

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن هناك 40 مليون مواطن مصري متابع لمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بأشكالها المختلفة، موضحا أنه في حالة نشر شائعة على السوشيال ميديا في خلال ساعات معدودة سوف تكون وصلت لمعظم أطياف الشعب المصري وسيكون المواطنون معرضين للانجراف خلف هذه الشائعات الوهمية.



وأوضح عمرو خليل، خلال برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن هناك خداعا كبيرا وتغييبا للعقول يحدث على السوشيال ميديا من خلال استخدام الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" لنشر شائعات الغرض منها بث البلبلة في نفوس الشعب المصري.



وأشار خليل، إلى أن هناك بعض الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اُستخدمت الفترة الماضية لنشر الفوضى والدعوة للخروج في تظاهرات ضد الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال نشر تغريدات محرضة على النزول للميادين العامة لشل حركة البلاد وبالتالي التأثير على الاقتصاد.



وتابع أن هناك هاشتاجات ظهرت تحت اسم "ثورتنا سلمية" خلال الأيام الماضية وذلك من أحد الحسابات الوهمية على "تويتر" واستخدمت عبارات حادة في الهجوم على الدولة والدعوة للخروج للتظاهر ضد الدولة، موضحا أن هذه الحسابات الوهمية كانت خاملة الفترة الماضية ولم تنشر أي تغريدات على مدى أعوام كاملة وعقب ذلك بدأت بنشر تغريدة "جمعة التحرير" والدعوة للتظاهر والعمل على التأثير على المواطنين.



ولفت عمرو خليل إلى أن الحسابات الوهمية تحاول الفترة الماضية نشر تغريدات ودعوات للخروج للتظاهر من خلال السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن تلك الحسابات الوهمية تعمل من خلال لجان إلكترونية مهمتها نشر الفوضى والدعوات للتخريب.