القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش بالمطرية

تمكن ضباط مباحث القاهرة بقسم شرطة المطرية من القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش وسلاح أبيض.



وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المطرية من ضبط كلا من "علاء.م"، 25 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضية مخدرات، و"إبراهيم.ح"، 23 سنة، عاطل، يستقلان سيارة ملك المتهم الأول حال ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، و2300 جنيه، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض.



بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركهما وترويج المواد المخدرة.



حرر عن ذلك المحضر رقم 2664 لسنة 2019م، وتولت النيابة العامة التحقيق.