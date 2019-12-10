اعترافات المتهمين بترويج مخدر الآيس بالشيخ زايد

اعترف المتهمين بحيازة 50 جرامًا من مخدر الآيس، أنهما يجلبان المخدر من محل إقامتهما ببولاق الدكرور، لترويجه على عملائهما بالشيخ زايد، وذلك بقصد التربح والكسب الغير مشروع، مبررين مرورهما بضائقة مالية دفعتهما إلى ارتكاب تلك الجرائم، وأنهما يروجان المخدر بمنطقة الشيخ زايد، لكون عملائهما من الأثرياء، بسبب ارتفاع قيمة مخدر الآيس، الذين تخصصا في الاتجار به.



كما أرشد المتهمان عن هوية عاطل وراء تزويدهما بالمخدر في بولاق الدكرور، وجاري ضبطه وإحضاره.



واستنادًا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة.



وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما 50 جرامًا من مخدر الآيس، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.