اليوم.. "خطة النواب" تتلقى بيان حصيلة الضرائب العقارية

تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة وتطوير المصالح الإيرادية الضرائب والجمارك، برئاسة النائبة ميرفت أليكسان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، لاستكمال مناقشة المتأخرات الضريبية وخطة الفحص لمصلحتي الضرائب العامة والعقارية.



وقالت النائبة ميرفت اليكسان، رئيس اللجنة، في تصريحات لــ"الدستور"، إن اجتماع اليوم سيتناول بحث البيانات التي سيتقدم بها ممثلي المصالح الضريبية إلى اللجنة اليوم، والتي ستحدد حجم الحصيلة الضريبية لها، والمتأخر.



وأوضحت أن اللجنة كانت قد طالبات ممثلي المصلحتين العامة والعقارية في الاجتماع السابق، بموافتها ببيان تفصيلي حول الحصيلة الضريبية التي حققتها خلال العام الجاري، حتى يتسنى للجنة تقييمها، مقارنة بالمستهدفات التي تضمنتها الخطة الاقتصادية والتنموية التي تقدمت بها الحكومة مع الموازنة العامة للدولة عن هذا العام.



وأضافت: "حتى نتمكن من تحديد المشكلات التي حالت دون تحقيق الضريبة المستهدفة، وطرق تلافيها مستقبلًا".