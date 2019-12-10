القبض على 3 بلطجية لفرضهم الإتاوات على سائقي السلام

ألقى ضباط مباحث القاهرة بقسم شرطة السلام القبض على 3 بلطجية لفرضهم الإتاوات على سائقي السيارات بالسلام.



تعود الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة السلام بحملة استهدفت موقف سرفيس خط السلام الكائن وتمكنوا من ضبط كلًا من: " حمدى.م، 24 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 1900 جنيها، "جاسر.ص"، 29 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 730 جنيها، " مدحت.ع."،27 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 1000 جنيه.



تم ضبطهم وأقروا بقيامهم بفرض الإتاوات على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة.



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وجار تحرير المحاضر اللازمة "71193" والعرض على النيابة العامة.