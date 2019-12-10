القبض على عاطل لسرقته شقة فى حدائق القبة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لقيامه بسرقة محتويات وأموال شقة ربة منزل بمنطقة حدائق القبة.



وكانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من "راوية.م" 55 سنة ربة منزل، تفيد اكتشافها سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ50 ألف جنيه، طفاية فضة، حامل حلوى فضة، 12 ألف جنيه وهاتف محمول من داخل شقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بالانتقال وإجراء المعاينة، تبين أن الشقة بالطابق الأرضى، ووجود آثار عنف بالنافذة وتوجد بعثرة بمحتويات الشقة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها " عادل.ك " 28 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وقام بتسليم المسروقات للشرطة.



باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم "56621" وتولت النيابة العامة التحقيق.