القبض على عصابة تخصصت فى سرقة رواد البنوك بالقاهرة الجديدة

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة رواد البنوك بالقاهرة الجديدة.



وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات رواد البنوك من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" باستخدام سيارة مملوكة للمتهم الأول.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبط المتهمين وهم "إسلام.م" 33 سنة، و"شريف.ح" 31 سنة، والشهير بالكابتن، و"أسامة.غ" 33 سنة، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات رواد البنوك من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" باستخدام سيارة ملك المتهم الأول، وأن المبالغ المالية التى تحصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي "370 ألف جنيه مصرى"، و"3400 دولار أمريكى"، وقاموا بتقسيم المبالغ عليهم وأنفقوا جزء منها على أغراضهم الشخصية، وأرشدوا عن المبالغ المالية المتبقية، وأقروا بارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب.



وباستدعاء المجنى عليهما اتهموهم والهاربين بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة رقم "6445"، وتولت النيابة العامة التحقيق.