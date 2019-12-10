اليوم.. الأقباط يبدأون "الشهر المريمى" بالتسابيح والألحان

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، أول أيام التسبحة الكيهكية والمعروفة بـ"الشهر المريمي".



وشهر "كيهك" هو رابع الشهور القبطية، ويحتفل الأقباط بأيامه كل عام أثناء فترة صوم الميلاد السنوي، باعتباره شهر التسابيح والصلوات وترتيل الألحان القبطية والتسابيح الخاصة بالسيدة العذراء مريم.



وخصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية".



وسُمي شهر كيهك، بشهر التسبيح أو الشهر المريمي أو سبعة وأربعة، وتسمية "سبعة وأربعة" لها علاقة بتلاوة الـ"7 ثيؤطوكيات"، والـ"4 هوسات"، الخاصة بالتسبحة.



كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بدأت صوم الميلاد الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.