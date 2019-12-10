القبض على عاطل بحوزته ألف قرص "ترامادول" بالأميرية

ألقى ضباط مباحث القاهرة بقسم شرطة الأميرية، القبض على عاطل بحوزته ألف قرص من الترامادول المخدر بمنطقة الأميرية.



وكشفت التحريات الأولية بأن المتهم هو "رامى.ح" 30 سنة، عاطل، واعترف المتهم بحيازة للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها.



تلقى ضباط قسم شرطة الأميرية، معلومات تفيد بقيام عاطل بترويج مخدر الترامادول بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، بحوزته 1000 قرص من الترامادول المخدر، و3000 جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة".



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.



تم تحرير المحضر اللازم رقم "54428"، والعرض على النيابة العامة.