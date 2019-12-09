التنمية المحلية تعلّق على إقالة رئيسي حي المرج وحلوان

قالت وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي أصدر قرارًا بنقل رئيسي أحياء المرج وحلوان للديوان العام وإيقافهم عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية وتحويلهم للنيابة الإدارية للتحقيق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أصدر قراراً بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد .

وكشفت الوزارة أن اللواء خالد عبدالعال أعطى مهلة 10 أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوى النظافة، كما أعطي محافظ القاهرة مهلة ١٥ أيام لسكرتير رئيس حي المرج لإزالة القمامة المتراكمة في الشوارع .

وفي السياق، أكد اللواء محمود شعراوي أنه سبق ورصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوى النظافة بتلك الأحياء بعد وصول شكاوى من سكان تلك الأحياء، وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر للاستجابة لتلك الشكاوى والاستماع لها، إلا أن الوضع لم يتغير .