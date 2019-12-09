محمد رفيع ناعيًا المخرج سمير سيف: "مات أستاذى وصديقى"

نعى الكاتب الروائي محمد رفيع، رحيل المخرج الكبير سمير سيف، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين، عن عمر ٧٢ عاما.



ونشر "رفيع" صورته معه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب عليها: "مات أستاذي وصديقي المخرج الكبير سمير سيف، وكان بيننا موعد الأسبوع القادم باللخبر الصاعق، الحياة ينقص جمالها فلما نحن قاعدون".



يذكر أن المخرج الراحل سمير سيف أحد أهم مخرجى السينما المصرية والعربية، كان يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز وتم تعيينه بالمعهد، عمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام، قدم أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم منها "المشبوه"، "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى" مع النجم الكبير عادل إمام وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز في فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى في فيلم "معالى الوزير"، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف في فيلمى "غريب في بيتى" و"عيش الغراب".