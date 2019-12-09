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الثقافة

اليوم.. انطلاق مؤتمر"مزايا وعيوب شبكات التواصل" بجامعة القاهرة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:31 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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تعقد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، المؤتمر الـ(54) لعلوم الحاسب وبحوث العمليات، اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا بالجيزة بعنوان " شبكات التواصل الاجتماعي مزايها وعيوبها وتأثيرها على شباب الجامعات "، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة برفع حالة الوعي والفكر والثقافة لدى الشباب المصري، وبرعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت.

وقال الدكتور محمد عمران، عميد معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بالجيزة، إن الفعالية سوف تلقي الضوء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام من خلال توضيح الجوانب الايجابية في استخدامها بشكل جيد، وكذلك التحذير من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي.

وأضاف "عمران"، أن الفعالية ستشهد حضور الدكتور سيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة الذي يرأس المؤتمر، والدكتورة أمال سليمان وكيل كلية الدراسات أمينًا عامًا للمؤتمر.

ويتحدث خلال الندوة الدكتور راجي عامر رئيس شركة فعال للتدريب والاستشارات، والعقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي، وهشام عبد المنعم أبو المعاطي مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة التابع لهيئة الاستعلامات، والدكتورة شرين حمدي الأستاذ بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة، بالإضافة إلى حضور عضو مجلس النواب محمد إسماعيل، والإعلامية عبير الشيخ.

وأوضح عميد معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بالجيزة، أن الندوة حلقة تواصل مع الفكر المتطور والتقدم التكنولوجي الذي تشهده الحياة العصرية، وإقبال الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي، والتطور العلمي في عصر أصبحت فيه المعلومات متاحة للجميع بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن.

وأكد "عمران" على ضرورة الاهتمام بكل ما يطرح عبر الشبكة العنكبوتية كي لا يكون هناك تزييف أو تضليل أو نقل خاطئ للمعلومات والدفع بالشباب في اتجاهات معينة تخدم مصالح هيئات أو جهات لها أهداف تضر بمصالح قومية للبلاد، وهذا ما حدث في ثورات الربيع العربي وما بعدها ومازال مستمر حتى الآن في كثير من الدول المحيطة بنا.

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