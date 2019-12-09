سيدات في أبو رواش يصطادون الثعابين والأفاعي (فيديو)

التقت "كاميرا" برنامج "طريق الخير" المذاع عبر فضائية "المحور"، مع عدد من السيدات اللاتي تعملن على اصطياد الثعابين والأفاعي من صحراء الجيزة لبيعها لحديقة الحيوانات والشركات التي تقوم بإجراء الأبحاث عليها وكذلك الجامعات.



وقالت "مي. ع"، 35 عامًا، للإعلامي علي فايز، إنها ورثت هذه المهنة عن آبائها وأجدادها، مضيفة: "لا أخشى من الثعابين والأفاعي، لكنها هي من تخشاني وتهرب مني داخل الجحور لذا أبحث عنها حتى أمسك بها".



وأردفت: "أما عن معداتي فهي بسيطة للغاية، سيخ حديدي، لترقب مكان الثعبان، وكيس قماش لوضعه بعد اصطياده حتى لا يقوم بلدغي خلال رحلة العودة، ثم جمع الثعابين والأفاعي وبيعها في الأسواق أو إرسالها كطلبيات لشركات الأدوية، والمعامل البحثية وكذلك حديقة الحيوانات".



وقالت "إسراء. ع"، 25 عامًا، قالت إنها تعلمت هذه المهنة على يد والدها وتعمل بها هي وأشقاؤها حيث يتراوح سعر الثعبان ما بين 1500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه على حسب نوعه وحجمه.



وقالت "إسراء"، إن شقيقها هو أحد أكبر الصيادين في منطقة الجيزة ويقوم بإعداد الطلبيات للشركات والمعامل البحثية الكبيرة.