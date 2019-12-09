"أغلقت مرتين".. معلومات جديدة عن ملاهي المنصورة بعد إصابة 14 طالبا

كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، معلومات جديدة، عن ملاهي المنصورة، التي تسببت في إصابة 14 طالبًا كانوا في رحلة مدرسية.



وقال محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الملاهي أغلقت مرتين لأنها مرخصة، لكن صاحب الملاهي كان يعيد فتحها مرة أخرى، لهذا صدر القرار هذه المرة بتشميعها.



ولفت إلى أنه في حال فك الشمع سيعرض صاحب الملاهي للحبس، وليس الغرامة فقط.



وعن المسؤولية الواقعة على المسؤولين بالمدرسة، قال إن المدرسة منوط بها إبلاغ مدير الإدارة التعليمية بالرحلة، وعلى الأخصائي الاجتماعي استكشاف المكان الذي ستنطلق إليه الرحلة.



كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف منال الغندور السكرتير المساعد، بتشكيل لجنة لإيقاف أعمال ملاهي بالمنصورة عن العمل وإغلاقها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحبها بعد تعرض تلاميذ مدرسة طلخا الرسمية للغات لحادث سقوط من إحدى الألعاب فيها.



وكلف مختار بمرور اللجنة المشكلة على جميع الملاهي بالمحافظة لمعاينتها وعرض تقرير مفصل عن حالتها ومدى توافر أدوات السلامة والأمان فيها.

