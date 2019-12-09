وزيرة الثقافة تلتقي محافظ بورسعيد لتكثيف الأنشطة الإبداعية

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحثا سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية وآليات اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة من خلال مركز تنمية المواهب بقصر الثقافة.



كما ناقشا أجندة البرنامج الثقافي والفني احتفالا باختيار محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية عام ٢٠٢٠، وتناول اللقاء افتتاح منفذ دائم للكتاب من إصدارات الوزارة، وتنظيم فعاليات في منطقة بحيرة المنزله، وتدعيم مبادرة ثقافة بلا جدران في ١٤ مسرحا بالحدائق والمتنزهات العامة.