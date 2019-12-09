ضبط 14 سلاح ناري غير مرخص و9 قضايا مخدرات في المنيا

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات بالمنيا في ضبط 14 قطعة سلاح ناري غير مرخص و9 قضايا مخدرات من بينهم 7 قضايا اتجار وقضيتين تعاطي خلال حملة أمنية.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح أجهزة البحث في ضبط 14 قطعة سلاح ناري غير مرخص من بينها 5 بنادق خرطوش و3 مسدسات و6 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع، كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات تحت إشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية 9 قضايا مخدرات من بينهم قضيتن تعاطي و7 قضايا إتجار، حيث تم ضبط 470 جرام من مخدر الحشيش و200 جرام هيروين وكمية من الأقراص المخدرة قبل بيعها وترويجها.



وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.