أوقاف الإسكندرية: ندفع بالأئمة المتميزين للعمل بالمساجد الكبرى

أكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية تدفع بالأئمة المتميزين للعمل بالمساجد الكبرى والمهمة، فى إطار سعى المديرية لتقديم الكفاءات والعناية بالمتميزين.



وأضاف أن الأئمة قد أثبتوا أنهم على قدر المسئولية المنوطة بهم والرسالة التى كلفوا بها، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم لتبليغ الدين الصحيح وبث الوعى والثقافة بين الناس.



جاء ذلك خلال متابعة الشيخ محمد خشبة، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، لمتابعة أداء السادة الأئمة في قافلة الإثنين من خلال إدارة الدعوة ولجان المتابعة والإدارات الفرعية، حيث أدت القوافل الدعوية، بمساجد الإسكندرية النهوض بالنشاط الدعوى والمستوى العلمى ومحاربة الأفكار المتطرفة ونشر الفكر الوسطى والإسلام الصحيح، فى إطار سعى المديرية لتجديد الخطاب الدينى.