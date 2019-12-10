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فن

عقب رحيله.. أشهر 8 أعمال فنية أخرجها سمير سيف

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:39 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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فقدت الساحة الفنية واحدًا من أهم مخرجي السينما المصرية الراحل سمير سيف، والذي توفي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما.

تعاون المخرج الراحل سمير سيف مع العديد من نجوم الفن في مصر ومنهم: الزعيم عادل إمام، والراحل نور الشريف، ومحمد صبحي، والنجمة يسرا، ونجلاء فتحي، وأحمد رمزي، وسعاد حسني وغيرهم من النجوم في أعمال فنية وصلت لنحو 200 عمل فني تنوع بين السينما والدراما التليفزيونية.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أشهر الأعمال الفنية التي تولى سمير سيف إخراجها:

فيلم "دائرة الانتقام"
ففي عام 1976 تولى سمير سيف أولى تجاربه الإخراجية بفيلم "دائرة الانتقام"، وذلك بعد عمله كمساعد مخرج قبله في العديد من الأفلام مثل: "خلي بالك من زوزو، وحكايتي مع الزمان، والسكرية، وزهور برية"، وغيرهم.

وشارك في فيلم "دائرة الانتقام" النجم الراحل نور الشريف، ودارت أحداثه حول أربعة لصوص يشتركون في عملية سرقة ضخمة، لكنهم يغدرون بصديقهم جابر "نور الشريف"، ويقومون بتخديره، وإبلاغ الشرطة عنه بعد تركه داخل إحدى الشقق، ليقضي فترة عقوبته داخل السجن، وبعدما يخرج يكتشف أن أخته تعمل داخل بيت من بيوت الدعارة، كما يجد أن زملاءه الثلاثة تحسنت أحوالهم، وحياتهم بعد الجريمة السابقة، والإيقاع به، ويقرر الانتقام منهم واحدًا تلو الآخر.

فيلم "المتوحشة"
ويعتبر فيلم "المتوحشة" أحد أهم أفلام سمير سيف السينمائية والذي طرح عام 1979 وشارك في بطولته كل من، الفنانة سعاد حسني، ومحمود عبدالعزيز، وليلى فوزي، وتوفيق الدقن، وسعاد نصر، وعبدالرحمن أبوزهرة، ورجاء حسين وغيرهم.

ويعتبر هذا العمل أحد روائع صلاح جاهين، والمؤلف إبراهيم الموجي، ودارت قصته حول "بهية" فتاة استعراض في فرقة تجوب الموالد والتي يتمحور حولها عمل الفرقة كله، في إحدى الليالي تقع بهية بنظرها على أشرف، ينمو الحب بين البنت الفقيرة والكاتب الثري، تترك الفرقة بحثًا عن طريقة أخرى لاكتساب الرزق، فتعمل في أحد المصانع، يبحث عنها أشرف ويعلم بمكانها ويعترف لها بعزمه على الزواج منها فتذهب معه.

فيلم "المشبوه"
ويعتبر هذا العمل التعاون الأول بين سمير سيف والزعيم عادل إمام في عام 1981، وشاركت بطولته أمام عادل إمام السندريلا سعاد حسني، وحقق الفيلم وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا أثناء عرضه في دور السينما.

ولم يكن سمير سيف مخرجًا، فقط للعمل، بل كان شارك في كتابة القصة السينمائية والسيناريو للعمل بمشاركة المؤلف إبراهيم الموجي، وشارك في هذا العمل العديد من النجوم وهم: الراحل سعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، وفؤاد أحمد، وعلي الشريف، ونعيمة الصغير وغيرهم.

فيلم "عصر الذئاب"
شارك في هذا العمل العديد من نجوم الفن على رأسهم النجم الراحل نور الشريف، وليلى علوي، وعادل أدهم، وسمير صبري، وصلاح ذوالفقار، وهدى رمزي، وغيرهم.

ودارت قصته والتي ألفها إبراهيم مسعود حول "حنان" سكرتيرة لدى رجل الأعمال "شوكت" الذي يتاجر في الأسلحة ومراقب من أجهزة الأمن والشرطة وتهاجمه الصحافية "سامية" بمقالاتها دون جدوى، ويهدد شوكت حنان ويستحوذ عليها بعد سفر خطيبها أحمد للعمل بإحدى الدول العربية كمدرس ألعاب، وتفشل محاولاتها للهرب واللحاق بخطيبها.

مسلسل "سفر الأحلام"
ويعتبر هذا المسلسل الأول في عالم الدراما للمخرج سمير سيف، ومن تأليف وحيد حامد، وعرض هذا العمل في اغسطس 1986 وشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم كل من، محمود مرسي، وآثار الحكيم، وصلاح السعدني، ونجوى فؤاد، وعبدالعزيز مخيون، وأسامة عباس، وفاروق فلوكس، ونجاح الموجي، وفيفي يوسف، وحسن مصطفى، وغيرهم.

مسلسل "البشاير"
ويعد هذا العمل ثاني تجارب سمير سيف الإخراجية في عالم الدراما وخاض بطولته النجم الراحل محمود عبدالعزيز في عام 1987.

فيلم "الراقصة والسياسي"
يعتبر أحد أهم الأفلام السينمائية في تاريخ السينما المصرية وأثار جدلًا واسعًا في توقيت عرضه بالسينمات عام 1990 بسبب قصته الجريئة، والتي تعد أحد روائع إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحيد حامد.

ودارت قصة الفيلم حول "سونيا سليم" راقصة شهيرة، تقرر فضح أمر أحد الوزراء والذي كانت تعرفه وامتنع عن دفع أجرها بعد اتفاقه معها وتهدده بنشر مذكراتها، مما يصيب عدد من المسئولين بالذعر.

وشارك في بطولة الفيلم كل من النجمة نبيلة عبيد، وصلاح قابيل، ومصطفى متولي، وسعيد الصالح، ورشدي المهدي، وفاروق فلوكس، وغيرهم.

فيلم "معالي الوزير"
يعتبر هذا الفيلم أيضا أحد أهم أفلام السينما المصرية وأحد أهم أفلام الفنان الراحل أحمد زكي، ومن أهم الأفلام التي أثارت جدلا كبيرا أيضا في توقيت طرحها عام 2002، حيث دارت قصته حول اختيار "رأفت رستم" وزيرًا عن طريق الخطأ لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، وينجح فى البقاء في منصبه فترة طويلة، وخلالها تصيبه الكوابيس البشعة واحدة تلو اﻷخرى، ويطلب رأفت من مدير مكتبه عطية أن يرافقه في إجازة في الساحل الشمالي ليتخلص من هذه الكوابيس.

وشارك في هذا العمل كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وهم: النجمة يسرا، ولبلبة، وعمر الحريري، وميمي جمال، وأحمد عقل، وغيرهم.

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