غدًا.. وزير قطاع الأعمال يشارك في قمة صناعة السيارات

يشارك هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، غدًا، في القمة السنوية السادسة لصناعة السيارات.



وتلقي القمة السنوية السادسة اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة لإعداد مسار جديد لتوطين ونهوض صناعة السيارات والصناعات المغذية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية.



كما يناقش المؤتمر سبل تعميق التصنيع المحلى ومطالب القطاع الخاص من الحكومة والهيئات المختلفة لتنفيذ نموذج للشراكة والتعاون في إحداث نقلة نوعية داخل السوق كما يتناول خطة تهيئة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ومنظومة الإحلال والتجديد للنقل الجماعي والمواصفات القياسية.



ويتناول المؤتمر قضايا حماية المستهلك وقانون المرور الجديد وتطوير التعليم الفني لخلق منظومة جديدة لتنمية سوق السيارات فى مصر.



وتحظى القمة برعاية كبرى الشركات العالمية بالسوق لثقتها بما تقدمه القمة من إضافة نوعيه لسوق يتطلع الجميع لنموه، نظرًا للدور الاستراتيجى الذي يلعبه قطاع السيارات فى التنمية الاقتصادية ومساهمته القوية في الإيرادات.