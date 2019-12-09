متحدث النواب يفجر مفاجأة عن استجواب عدد من الوزراء (فيديو)

كشف النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توجيه استجوابات لعدد من الوزراء.



وردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب، أن المواطنين لا يشعرون بسطوة المجلس وأنها أعلى من الوزارة، قال حسب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بدأنا في يناير 2016، ومارسنا الرقابة الرشيدة والموضوعية تقديرا لدولة وحكومة بموازنة ضعيفة جدًا، وتنتقل بعد ثورتين إلى نظام مؤسسي ومستقر، وتقديرا لدولة يقودها رئيس يدفع كل مؤسساتها للعمل".



وأردف: "فضلنا الرقابة الرشيدة، وليس رقابة تتميز بسلوك المقصلة، فلو كل يوم غيرت وزير مش هتلاقي وزراء يشتغلوا، وإنما اعتمدنا الرقابة الرشيدة القائمة على فكرة تصويب الخطأ".



ودعا متحدث النواب، الإعلامي عمرو أديب لأخذ جولة داخل أروقة المجلس لمتابعة عمل اللجان المختصة، قائلًا: "لدينا نواب على أعلى مستوى، ومناقشة دقيقة، وطلبات إحاطة يتم توجيهها لعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء المؤسسات".

