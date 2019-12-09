الباز يساند شريف مدكور في مرضه: "بطل ملهم نتمنى له الشفاء العاجل"

ساند الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الإعلامي شريف مدكور، بعد إعلان إصابته بفيروس في الدم.

وتمنى الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، الشفاء العاجل للإعلامي شريف مدكور، قائلا: "أنا لا أملك إلا أن أطلب من الجميع من كل شخص لديه ذرة إنسانية أو إيمان أن يدعو لشريف مدكور".

وتابع: "شريف مدكور محتاج دعواتكم جميعا، فهو شخص بطل ملهم، متصارح مع نفسه جدا".