كاملة أبو ذكري:عاطف الطيب كان فارسا بالنسبة لي وتأثرت به كثيرا

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إن المخرج الكبير عاطف الطيب هو من تعلمت منه؛ حيث عملت معه في فيلمين فقط وكان تدريب، حيث لم أكن قد التحقت بالمعهد.



وأضافت "أبو ذكري" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري: "عاطف الطيب قد أخرج فيلم لوالدي، فكان من حسن حظي أن التقيت بهذا الرجل وسمعت منه، وشاهدت طريقة تعامله مع النص والممثلين".



وتابعت: "عاطف الطيب كان فارسا بالنسبة لي وتأثرت به كثيرا".

