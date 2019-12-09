تسجيل صوتي.. منى قماح تتحدث عن أزمة رئاستها لقصر ثقافة كفر الدوار

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تسجيلًا صوتيًا لمنى قماح، السيدة المنتقبة التي تم إسناد إدارة قصر ثقافة كفر الدور إليها، وهي تتحدث عن ارتدائها النقاب.

وأوضحت أنها لا علاقة لها بأي تيارت أو اتجاهات سياسية، وأنا ارتدائها النقاب له أسباب اجتماعية بحتة، ولكنها تتعامل مع كل الفئات والتيارات، منوهة إلى أن أكثر ما أزعجها هو التنمر الذي مورس ضدها بسبب ارتدائها النقاب.