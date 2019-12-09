Abt الألمانية تضع بصمتها على أودي SQ8 TDI

أجرت شركة Abt تعديلات تقنية على سيارة أودي SQ8 TDI، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، لزيادة معدلات أدائها.



وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات التي تم إجراؤها على محرك الديزل سعة 4 لتر والمعزز بشاحني تربو، ساعدت على زيادة القوة بمقدار 75 حصانا،70 نيوتن، متر لعزم الدوران الأقصى لتصل إلى 510 أحصنة، 970 نيوتن، متر.



ولكي تتناسب السيارة مع معدلات الأداء الجديدة قامت شركة Abt بإجراء تعديلات على مجموعة التعليق الهوائي بالموديل القياسي من SQ8 TDI؛ حيث سمحت وظيفة Level Control بخفض هيكل السيارة لثلاث مراحل.



وأشارت شركة التعديل إلى أن المستوى الديناميكي يسمح بخفض الهيكل بمقدار 15 ملم والمستوى المريح 25 ملم والمستوى الرياضي 65 ملم.



وتتميز النسخة المعدلة بلمسات تصميمية من Abt من خلال التجهيز بطقم جديد لكلا المئزرين الأمامي والخلفي، مع أسبويلر لحافة السقف وأغطية جديدة لمجموعة العادم الرباعية، فضلا عن توقيعات بشعار الشركة وطقم جنوط جديدة بقياسات 22 أو 23 بوصة.