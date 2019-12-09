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شاهد.. وزير التنمية المحلية يقيل رؤساء أحياء على الهواء

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:31 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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صرّح وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بإقالة رئيس حي المرج وحلوان، جاء ذلك بعد عرض برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، الأزمات التي يعاني منها مواطني حلوان.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة شكر وتقدير للواء محمود شعراوي، بإصداره قرار بإقالة رئيسي حي المرج وحلوان.

وأضاف "موسى"، أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، سيعين سكرتيرا حي حلوان وحي المرج ويمهلهما 15 يوما لإصلاح الأزمات.

وكان الإعلامي أحمد موسى، قد عرض تقريرًا من منطقة حلوان يرصد مشاكل الأهالي بسبب انتشار القمامة وأزمات الصرف الصحي.

وقال أحد الأهالي عبر برنامج "على مسئوليتي": "نعاني من مشكلة الضغط العالي منذ زمن".

وأضافت سيدة: "هناك الكثير من التقدم الذي حدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ولا بد أن نتقدم نحن أيضًا".

وأضاف آخر: "نعيش بطريقة غير آدمية، ونعاني من اقتراب أبراج الضغط العالي من المباني السكنية ونعاني مشاكل كثيرة بسبب هذه الأبراج".

وتابع مواطن آخر: "احنا عايزين حد يبصلنا ويحل المشاكل الكثيرة التي نعاني منها".

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