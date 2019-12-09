بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بث إذاعة القرآن الكريم اليوم على مسامع الناس، محاضرة لأزهري بعنوان" إنهم يشوهون تاريخ الفاتحين الأوائل"، والذي تمت فيها مهاجمة مسلسل "ممالك النار"، وانتقاد الفنان خالد النبوي.

وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن هذه المحاضرة تضمنت هجوما لاذعا على مسلسل ممالك النار وصناعه، قد لا نجده على صفحات الإخوان أو في تركيا نفسها.

واستكمل أنا أوجه خطاب من قلبي لرئيس إذاعة القرىن الكريم، يجب أن تنتبهوا لما يذاع، ومن خرج على الناس في الإذاعة، موضحا أن سليم الأول سرق مصر وجرفها وقتل المصريين، وتم تزوير التاريخ وأوهمونا لسنوات أنه كان فاتحا.

وطالب الباز، بفتح تحقيق في هذه الواقعة من قبل رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس إذاعة القرآن الكريم.