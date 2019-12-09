جولة مفاوضات حول سد النهضة في الخرطوم 21 ديسمبر

اختتمت فى العاصمة الامريكية واشنطن الإثنين، جولة مفاوضات على مستوى والخارجية وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث ( مصر، السودان، أثيوبيا )، بمشاركة البنك الدولي وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة برعاية وزير الخزانة الأمريكي.



وعقد الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى وبرعاية وزير الخزانه الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد أربع اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، حيث من المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وتستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، الإجتماع الثالث من ضمن أربعة إجتماعات تم الإتفاق عليها، وذلك فى 21 و22 ديسمبر الجارى، بمفاوضات لتحديد النقاط الخلافية والأخرى التوافقية وتحديد أسباب الإختلاف لمناقشتها ومحاولة التوافق حولها، واستكمال المناقشات والوصول إلى حلول للأزمة الحالية بشأن قواعد الملء والتشغيل لخزان سد النهضة.



تم عقد الاجتماع الأول في اثيوبيا خلال الفترة (١٥-١٦) نوفمبر 2019 وأيضًا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة (٢- ٣) ديسمبر الجاري في اطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وايضًا في اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في اداره احواض الانهار المشتركة.



وتشكل فترة الملء والتشغيل لسد النهضة العقبة الرئيسية فى الوصول إلى حلول للأزمة الحالية، مع الإصرار الإثيوبى على التخزين خلال فترة ثلاث سنوات فقط، بينما تنتظر مصر رد إثيوبيا على المقترح.