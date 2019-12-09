الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جولة مفاوضات حول سد النهضة في الخرطوم 21 ديسمبر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:26 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
اختتمت فى العاصمة الامريكية واشنطن الإثنين، جولة مفاوضات على مستوى والخارجية وزراء الموارد المائية  من الدول الثلاث ( مصر، السودان، أثيوبيا )، بمشاركة البنك الدولي وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة برعاية وزير الخزانة الأمريكي.

وعقد الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى وبرعاية وزير الخزانه الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد أربع اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، حيث من المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، الإجتماع الثالث من ضمن أربعة إجتماعات تم الإتفاق عليها، وذلك فى 21 و22 ديسمبر الجارى، بمفاوضات لتحديد النقاط الخلافية والأخرى التوافقية وتحديد أسباب الإختلاف لمناقشتها ومحاولة التوافق حولها، واستكمال المناقشات والوصول إلى حلول للأزمة الحالية بشأن قواعد الملء والتشغيل لخزان سد النهضة.

تم عقد الاجتماع الأول في اثيوبيا خلال الفترة (١٥-١٦) نوفمبر 2019 وأيضًا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة (٢- ٣) ديسمبر الجاري في اطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وايضًا في اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في اداره احواض الانهار المشتركة.

وتشكل فترة الملء والتشغيل لسد النهضة العقبة الرئيسية فى الوصول إلى حلول للأزمة الحالية، مع الإصرار الإثيوبى على التخزين خلال فترة ثلاث سنوات فقط، بينما تنتظر مصر رد إثيوبيا على المقترح.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الموت يغيب مخرج "شمس الزناتي": وداعًا سمير سيف

منذ ساعة

بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

منذ حوالي 9 ساعات

عبدالعال: "اللي مش قادر يشيل ملفه من الوزراء مع السلامة"

الصور

image description

روز اليوسف تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

image description

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة في المدينة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محور الهضبة الغربية بـ1.2 مليار جنيه

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

الأكثر قراءة

بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

طبيب مزيف يسرق 10 آلاف جنيه من مريضة بقصر العيني

الموت يغيب مخرج "شمس الزناتي": وداعًا سمير سيف

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

دراسة: استهلاك الكحول بكمية قليلة يعرضك للإصابة بالسرطان

40 دقيقة من الرياضة يوميًا تحميك من أمراض القلب

معهد أبحاث بريطاني: مرض السرطان ليس حكمًا بالإعدام

فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

الرئيس نيوز

بالفيديو.. وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي حي حلوان والمرج على الهواء

أمين "المبادرة البرلمانية العربية" يكشف أجندة "القمة الخليجية"

بشار الأسد: المال القطرى لعب دوراً كبيرا فى إفقار السوريين

محافظ المنوفية: إصلاح عطل خط الغاز الطبيعى فى شبين الكوم

منوعات

على غرار "لا كاسا دي بابل".. يسرقون بنكًا ثم يعتذرون

سيارة وزير البيئة الألماني الأكثر ضررًا على العالم

تعرف على أفضل شركات النقل الجوي دقة في العالم

ذوي الهمم العرب يستعرضون مهاراتهم في "بكرة أحلى"

كشكول

عرضى مسرحى لطلاب "دراسات إسلامية" والعميد: الفن له دور مماثل لخطيب المسجد

بنك المعرفة ينظم ورشة عمل عن "النشر الدولي" بجامعة الأزهر

عمامة الأزهر وعلم مصر.. لوحات فنية لطلاب رياض الأطفال بالبحر الأحمر

قنا الأزهرية تعلن أسماء الفائزات بمسابقة القرأن الكريم بالمنطقة

إسلام سياسي

رئيس المهرجان الدولى للفيلم الوثائقى: التصوف أصبح ضرورة عالمية وإنسانية

قيادى صوفى تونسى: لدينا طرق صوفية تقودها النساء والسلفيين متطرفين

طالبان ترجح إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية

استغلال المخربين... الإرهابية تسعى لاستغلال حالات "الانتحار" الأخيرة لنشر التشاؤم وإثارة الفوضى

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

غدًا.. الشاعر أحمد خليفة فى ضيافة "الحرية للإبداع" بالإسكندرية

وزيرة الثقافة ناعية سمير سيف: ترك علامة بارزة على الشاشة الفضية

"ثقافة الإسكندرية" تناقش أهمية اليوجا في حياة الإنسان

22 ديسمبر.. دينا الغمري تناقش "أنا اسمي ماما" بمكتبة القاهرة الكبرى

صفحتنا ع الفيس بوك