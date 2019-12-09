دراسة: استهلاك الكحول بكمية قليلة يعرضك للإصابة بالسرطان

كشف دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون يابانيون، أن استهلاك الكحول ولو بمعدل خفيف ارتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان.



ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews"، وجد الباحثون في الدراسة التي نشرت على الإنترنت في مجلة "Cancer"، التابعة للجمعية الأمريكية للسرطان، أن خطر الإصابة بالسرطان يرتفع حتى مع استخدام كمية صغيرة جدًا من الكحول.



وعلى الرغم من أن بعض الدراسات قد ربطت بين استهلاك الكحول المحدود ومخاطر أقل لأنواع معينة من السرطان، إلا أن الاستهلاك الخفيف إلى المعتدل ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.



ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون اليابانيون بقيادة الدكتور "ماسايوشي زايتسو" من جامعة طوكيو وجامعة هارفارد، بفحص معلومات 33 مستشفى عام فى الفترة من 2005-2016 في جميع أنحاء اليابان.



وأبلغ جميع المشاركين عن متوسط الكمية اليومية من الكحول ومدة الشرب.



ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لم يستهلكوا الكحول كانوا الأقل عرضة للإصابة بالسرطان، لافتين إلى أن الأشخاص الذين يستهلكونه بانتظام حتى ولو بكميات صغير كانوا أكثر عرضة للمرض الخبيث.



وأضاف الباحثون أن استهلاك الكحول يسبب سرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا والمريء.