مدرسة سان جوزيف الزمالك تكرم طلابها المتفوقين (صور)

كرمت سميحة راغب، مديرة مدرسة القديس جوزيف بالزمالك، عددًا من الطلاب المتفوقين من مختلف المراحل التعليمية المختلفة.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المدرسة اليوم بمناسبة مرور 105 أعوام على إنشائها، وأيضًا احتفالًا بعيد العلم، ومن ضمن الطلاب المتفوقين جنى أحمد ونادين عبدالله.



شارك في الحضور مندوبين من وزارة التربية والتعليم وعدد من الشخصيات العامة ونواب البرلمان من بينهم النائب سيد حجازي رئيس لجنة التعليم بالبرلمان وهاني مكرم رئيس مجالس الآباء والأمناء بإدارة غرب القاهرة التعليمية ونجوى قناوي مدير التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة غرب القاهرة التعليمية.