رفع كفاءة الإضاءة وترميم الأجزاء المتهالكة بكورنيش الإسكندرية

تفقد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، الإثنين، عمليات رفع كفاءة الإضاءة العامة استعدادًا لفصل الشتاء.



وقامت إدارة الكهرباء بحي وسط اليوم بتأمين الكابلات، وإحكام غلق غرف التفتيش بطريق الكورنيش بالتنسيق مع شركه الكهرباء، إضافة إلى فصل توصيلات الإعلانات العشوائية من أعمدة الإنارة وتأمين الأعمدة، وذلك في إطار خطة الحى لتأمين وعزل الكابلات والأعمدة، والارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بالشوارع والحدائق والميادين.



كما قامت مديرية الطرق والنقل، بترميم بعض الأجزاء المتهالكة برصيف الكورنيش، حيث بدأت إدارة الطرق بالحي بترميم رصيف الكورنيش بالشاطبي بمعرفة فنيي الإدارة؛ للحفاظ علي الشكل الجمالي للارصفة بطريق الكورنيش.



وقال وديع إن تلك الأعمال تأتي حرصًا من حى وسط على تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالحى، ورفع كفاءة الطرق والأرصفة؛ للمساهمة في تحقيق الأمن والسلامة وإنسياب الحركة المرورية، وتسهيل حركة النقل والمواصلات،ورفع المعاناة عن المواطنين.