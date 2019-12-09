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منوعات

دانتيلا.. أكاديمية جيهان لتعليم الحرف اليدوية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:15 م
جريدة الدستور
إيناس سعيد
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أصبح العمل في مجال الأعمال الحرة هو البديل المريح والأمن للكثيرين وللنساء خاصة، لاحترافهن حرفة أو مهنة يطورن فيها أنفسهن ثم يروجن لها لتصبح مسار حياتهن، وهو ما طمحت إليه جيهان أيوب حتى حققته في مجال الأعمال اليدوية بفن الديكوباج.

كانت تحلم دائمًا بالعمل الحر، عقب تخرجها من كلية التجارة قسم المحاسبة، لكن أجلت هذه الأحلام للتفرغ لتربية الأبناء، ومع الاطمئنان عليهم وتحقيق دورها كأم، بدأ حلمها يداعب مخيلتها من جديد، هنا فكرت في إنشاء مشروع تعمل عليه من منزلها فكان اختيارها لفن الديكوباج الذي يعتمد على الحرفية في مزج الألوان باستخدام المناديل.

دانتيلا كان الاسم الذي اتخذته جيهان لمشروعها وبدأت الترويج له من خلال صفحة دشنتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 2015، ومع نجاحها في المشروع واكتسابها مزيد من الخبرات، أسست أكاديمية تحمل ذات الاسم لتعليم فنون الاعمال اليدوية، يكون هدفها "فنون يدوية متميزه تدريبيا وعمليا تساهم في خدمة المجتمع".

تقول جيهان إن رسالتها من الأكاديمية وهو تقديم برامج تدريبية فنية متميزة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة بالمعرفة والقدرات والمهارات لإثراء الوعي الفني، وخلق مشروعات صغيرة في ضوء خطة التنمية في مصر والوطن العربي وفق بيئة تدريبية وإدارية متميزه داعمة للنشاطات الفنية الإبداعية.

تطوعت لتعليم فن الديكوباج مجانًا في مستشفي الأطفال والجمعيات الخيرية، نشرت كتاب دانتيلا ديكوباج وهو اول كتاب في مصر يعلم فن الديكوباج بطريقه مبسطه بالبدائل المحلية. وبالخطوات المصورة.

تنظم جيهان في أكاديميتها عدد من الورش منها ورشة للزجاج المعشق، وكورس صب وتزيين الشموع، وكورس لمحترفي الديكوباج.
دانتيلا.. أكاديمية جيهان لتعليم الحرف اليدوية
دانتيلا.. أكاديمية جيهان لتعليم الحرف اليدوية
دانتيلا.. أكاديمية جيهان لتعليم الحرف اليدوية
دانتيلا.. أكاديمية جيهان لتعليم الحرف اليدوية

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